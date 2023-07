Stéphane HERVÉ

Ecole De Lignerolles - Animateur/assistant transport scolaire et cantine (Autre) - Lignerolles Mon tout premier job,je m'occupais des tout petits qui doivent être de grands enfants aujourd'hui!(voir photo dans album)

Maxi Livres - Responsable de magasin (Commercial) - Noisy le grand Meilleure période de ma vie,des amis,la rencontre avec Lauréna que j'adore qui est devenue ma belle soeur,un bon salaire,des sorties dans Paris,la belle vie quoi sans soucis!c'était mes 20 ans!ouah qu'ils sont loins!

Shangai - Vendeur (Commercial) - Rosny sous bois Drole de période!d'abord assez froide et bon moments de fous rires avec Léa Chhom Chhay ma responsable avec qui on se partageai les gateaux que la boulangerie jettait aux ordures!et surtout Christelle ma ptite chérie!ma patronne etair Mme julie une écrivaine(le palaquin des larmes et concerto du fleuve jaune)

CONFORAMA - Vendeur (Commercial) - Montlucon vendeur et conseiller en blanc;brun c'est à dire petit et gros éléctroménager et vidéo et hi-fi!t!rès bons souvenirs surtout les batailles d'élastiques dans les rayons devant une clientèle qui fesait des yeus tout ronds(n'est-ce pas François?)

Norauto - Vendeur (Commercial) - MONTLUCON J'étais responsable du rayon Confort;auto radio hi fi ;et tous accéssoires pour le confort des conducteurs et des "Jackys"genre les tunning boys"!c'est là que j'ai rencontré mon meilleur pote David Mougenot et depuis on est inséparables!

Mon Entreprise - Portraitiste au pastel (Autre) - Montlucon Je me suis mis à mon compte je réalisais des portraits au pastel d'après photos j'ai fait beaucoup de marchés de Noel et d'artisans d'art dans la région j'ai rencontré beaucoup d'artistes j'étais bien mais ça rapportais peu!

Pgdis - Commercial terrain (Commercial) - Mozac je prospectais les entreprises et vendais des articles de papeterie c'était passionnant!sur la route toute la journée avec des tournées au fin fond de la creuse,mais très beaux paysages et la liberté,je regrette aujourd'hui d'avoir quitté cette entreprise!