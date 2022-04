Configuration et support technique niveau 2 sur installations tél. type PABX ALCATEL 4400 auprès de filiales européennes du groupe Alcatel. Administration de notre réseau de PABX dédié aux appels vers les opérateurs : maintenance et optimisation du routage d’appels vers les opérateurs mondiaux les plus économiques)

Exprimm'it - Technicien télécom (Technique)

Toulouse

Installation et maintenance des infrastructures télécoms clients (réseau cuivre, PABX et passerelles IP OXE) ; visites d’entretien préventives (vérifications complètes des installations et mise à jour de nos bases de données matérielles et clients)