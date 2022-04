Stéphane JARNY

Un an en maternelle. Enfin je crois ...

Maternelle - CP - CE1 - CE2 Si mes souvenirs sont exacts, il y avait Condorcet1 et Condorcet2 (à partir du CE2)

Suite et fin de la 6 ème

Dijon

Cours du soir, cours du soir ... 4 ans à suivre des cours de façon carrement irrégulière (le samedi matin et le soir jusqu'à 21H30 ça gonfle un peu). Tout ça pour obtenir l'équivalence d'un DEST Electronique (pas de diplôme car négligé les UV management. Beurrk ! ). J'en ai mangé des maths et du Mac Do ! Rebeurkk !