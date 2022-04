Stéphane JEAN

Pamiers

Spécialiste de 400 et 1500 crawl, je continue de nager pour l'entretien et le plaisir que cela me procure j''en profite pour remercier les dirigeants - M. Sabatier en premier lieu - et entraîneurs - M. René Canal - de l'époque, car ce fut une période très heureuse et intense de mon adolescence... Goût de l'effort, sain esprit de compétition, voyages et échanges avec des tas de copains et copines