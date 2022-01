Stephane MORTREUIL

Constance

BCS(batterie de commandement et de services) J'étais chauffeur polyvalent , un jour du colonel , un autre, d'ambulance , de transmission pendant les manoeuvres ,de transport de troupe , de jeep quand le général est venu nous rendre visite à canjuers , je me suis également occupé des confirmations de permis Poids Lourd sur route quand les chauffeurs de la BCS sortaient de la FRAC , etc...