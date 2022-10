Stephane NOLLET

Saint wendel

incorporation le 1 er juin 1983 il y avait une grève des trains et je pensais ne jamais arriver à metz au centre de dispatching.Puis direction St Wendel, je me demandais ou j''étais tombé, les ordres pleuvaient de partout, nous étions pommés.Puis nous avons intégré le 11 escadron et nous avons apris à nous connaître et à vivre en groupe.