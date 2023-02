SFT GONDRAND FRERES - AGENT DE TRANSIT AERIEN EXPORT (Autre)

Orly

- Accueil téléphonique de la clientèle professionnelle et physique pour les particuliers - Etablissement de cotations - Participation à la constitution des dossiers des marchandises (documents d'expédition et financiers) à partir des renseignements et instructions du client. - Etablissement des formulaires réglementaires relatifs à la déclaration en douane et au transit de marchandises