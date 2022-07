Musée Christian Dior - Hotesse d'accueil + visites guidees (Communication)

Granville

employee saisonniere vente de produits derives 1 saison avec mes amies de tours etc aurelie florence et emeline 1 autre saison avec beatrice patrick et ma tres chere alexandra à qui j adresse ts mes voeux de bonheur gros bisous merci à anne pr sa gentillesse