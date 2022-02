Maîtresse: Me Bocquet,un amour cette femme ! D'une gentillesse et d'un professionnalisme !

Valenciennes

Pensionnaire à 5 ans chez les religieuses. -Me souviens de soeur Angèle,très gentille. -Soeur Suzanne,une grande gueule et d'une carure impressionnante. -Et soeur Thérèse (ou Marie-Thérèse) qui m'a choquée lorsque je l'ai vue sans son voile et en Panty.(short long d'époque) dans le dortoir. -Dominique,la monitrice,un amour. On avait jupe plissée bleue et la veste assortie avec un bel écusson.