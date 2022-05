Sylvain CLOUYE

Ville la grand

CP avec Mme Barancourt et un Maître dont je ne me souviens plus du nom, mais qui fumait la pipe en classe! CE1 avec les même, classe à deux niveaux CE2 avec Melle Francillon, terrible celle la! CE2 avec Mme Jacquier, j'ai redoublé le 1er CE2car j'avais manqué presque toute l'année à cause d'un problème d'oreille interne CM1 Mme Pignal, tres severe mais ma préférée Cm2 Mr Gaillet, le directeur