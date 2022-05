Auchan - Conseiller de vente (Autre) - LEERS

Norauto - Responsable de rayon (Autre) - SIN LE NOBLE

La Redoute - Responsable de service (Production) - WATTRELOS Management de 30 à 100 personnes Répartir, planifier et contrôler le travail de l’équipe Animer, former, participer aux recrutements et à l’appréciation du personnel Relation avec les agences intérimaire, recrutement, gestion des contrats, Gestion administrative du personnel (horaire, CP, maladie, accident de travail ) Gestion et organisation du secteur Gestion budgétaire du servic

Randstad - Consultant (Commercial) - LILLE Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille client (PME et groupes nationaux) Gestion administrative et commerciale clients : négociation, contrats et relances. Sourcing candidats et recrutement : (travail temporaire, Placement CDD, CDI), entretien, validation des compétences, délégation et suivi des missions.