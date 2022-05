Sylvain DEMONGEOT

SOGARB - SOLIER (Autre)

Lizy sur ourcq

autrement appelé "poseur de sol". ragréage, moquette, lino, joint soudé. je travaille sur Paris et sa région. j'interviens dans les batiments français comme les invalides, le palais de l'alma et l'élysée, mais aussi à l'hopital du val de grace, au louvre, technocentre de renauld, DGA et pour le promoteur Promogim.