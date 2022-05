Sylvain DEYDIER

DUT Génie électrique et info indus Puis LUT (License Universitaire de technologie) en Equipements Aérospatiaux

Paris

Dest Automatismes en 4 ans + Cycle C ingénieur en 1 an. Mémoire au LAAM (Laboratoire d'Automatique des Arts et Métiers) à l'ENSAM Paris (9 mois) Ingénieur Automatismes Industriels