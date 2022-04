Sylvain LIAUMON

Utilisation de Photoshop, Dreamweaver, Flash et programmation en PHP, MySQL, HTML et Javascript.

Relations clients et prestataires, gestion du parc des caméras web (vidéo sur IP), paramétrages routeurs et caméras. Gestion de projets, développements et/ou modification de sites internet ou de solutions web (vidéo sur IP, géolocalisation de véhicules), R et D. Installation et administration de serveurs LAMP, gestion de noms de domaines.

Chez Moi - Développeur web, Chef de projet internet (Profession libérale)

Lambesc

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le développement web (ASP, PHP, Javascript, Ajax, AS2, AS3) et l'utilisation de logiciels comme Photoshop, Image Ready et Flash, j'ai décidé de devenir indépendant. Mes contacts dans le domaine du web design et du développement de sites internet et logiciels me permettent de proposer un large panel de prestations de la conception à la réalisation.