Sylvain OERLEMANS

Management 10 comptables • Costing ventes & production, écarts sur coûts standards prix-matière-mo, consolidation P&L dix établissements, reporting groupe Centraux téléphoniques Vélizy : 300M€ CA 9 000 salariés • Contrôle Budgétaire et Comptabilité Analytique unités de production La Rochelle & Romainville Eclairage de sécurité Romainville : 18M€ CA 200 salariés Groupe Alcatel Lucent

Management 4 comptables • Consolidation-Reporting mensuel 20 filiales (constructeur avions d'affaires US, immobilier, cinéma) Holding France-USA, CA groupe 75M€ 400 salariés Paris

Fusion Finance des activités de distribution France • Réécriture procédures finance, en soutien de la fusion opérationnelle de deux filiales, audit achats • Mise en conformité aux US Gaap & standards de contrôle interne américains Téléphonie cellulaire: 90M€ CA 350 salariés Antony Groupe US Motorola 2007 : 36MM$ CA 66 000 empl.

Management 20 collaborateurs en compta, tréso, paye, contrôle de gestion, IT • Outil de pilotage des coûts complets Production-Logistique-Marketing, résolution d’une grève Production-distribution Pain industriel : CA 35M€ 430 salariés Cergy Groupe US Anheuser-Busch 2007 : 19MM€ CA 30 000 empl.

Management 35 collaborateurs Finance en contrôle de gestion, trésorerie, audit interne, compta et IT. Co-directeur de la J.V. montée à partir de rien en 1993, expatrié 4 ans. • Contrôle des pay-backs distributeurs, objectifs de ventes par canal, gestion des bonus, tarification • Plan à 5 ans, Budget & Forecasts, Reporting • Risk management, Credit scoring, Erp JD Edward, reporting OFA, Crm D

Management 10 collaborateurs : compta, contrôle de gestion, reporting, budget, RH, credit management, administration, membre du comité de direction. • Optimisation des dépenses, réduction taxes foncières et professionnelles, sous-location surfaces • Assurance clients « Excess » COFACE négociée pour les quatre filiales européennes, réduction du DSO de 92 a 85 jours, ligne de crédit 5M€, • Ana

Unilever - Manager Finance (Finance)

RUEIL MALMAISON

Gestion projet d’Outsourcing de la Compta Fournisseurs. Management de transition de 40 comptables. • Externalisation des activités vers IBM Pologne, description des process, dtp, workshadowing • Migrations SAP, externalisation échelonnée du traitement des fournisseurs transports, logistique, usines et sales organisation • Contrôles SOX / Sarbannes Oxley des process compta four (Purchase to Pa