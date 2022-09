Sylvain PICAVET

Ecole De La Mare Aubry (Chateau Thierry) - Chateau thierry CP CE1 et CE2 dans cet école avant d'effectuer mon CM1 et CM2 (avec Madame Bompard) à l'école Jules Maciet à côté de la rue Saint Martin où j'habitais et qui n'existe plus aujourd'hui.

Collège Jean Racine - Chateau thierry Un bref passage dans ce collège où j'ai dû subir Me Duméry qui fumait en cours en français et Monsieur Benard qui se désaltérait à chaque intercours au bar du coin avant de nous dispenser les cours de maths...je me demandais à l'époque comment j'allais pouvoir arriver en 3°...!

Collège Saint-joseph - Reims Passer d'un collège de "seconde zone" à un collège de Jésuites façon "les choristes" mais sans la maltraitance en pension a été ce qui m'est arrivé de mieux dans l'enseignement, la rigueur, la façon de travailler si cartésienne et la discipline ont sauvé ma scolarité. La première année fut cependant difficile car la pension ne laisse que peu de place à la famille...

Lycée Saint-joseph - Reims Les deux années au lycée m'ont été très bénéfiques enseigné par de très bons professeurs avant de quitter l'établissement pour faire une deuxième première S.

Lycée Saint-joseph - Chateau thierry Après la pension non mixte des Jésuites, je suis arrivé dans un lycée des Pères en externat mixte... J'ai appliqué la méthodologie enseignée par les Jésuites pour ma deuxième première S et j'ai eu mon bac D sans souci particulier.

UFRSTAPS - Nancy entré sur concours 4°sur 450. Au bout d'un an, mes genoux n'étaient pas en grande forme et j'ai décidé de me réorienter en prépa kiné de 1990 à1991(Croix Rouge) en vue des concours d'entrée kiné

Ecole De Kinésithérapie Et Ergothérapie - Nancy A l'issue de la prépa kiné j'ai réussi trois concours:Paris, Lille et Nancy.