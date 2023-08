Sylvère BONTE

DIFFUSION PLUS - Employé (Autre) - Saint aubin sur gaillon manutentionnaire

Theatre D'evreux - Employé (Autre) - Evreux ouvreur controleur / agent administratif / déménageur /

ARCHIVES DEPARTEMENTALES D EVREUX - Employé administratif (Administratif) - Evreux agent d accueil ( durant l été, )

MEDIATHEQUE ST ANDRE - Stagiaire (Autre) - Saint andre de l'eure accueil et classement et saisie informatique

ARCHIVES MUNICIPALE EVREUX - Stagiaire (Autre) - Evreux accueil et archivage de dossier au sous sol du centre d archives sur la 2 eme guerre mondiale

CHAMPION - Commercial (Commercial) - Saint andre de l'eure caissier - employé aussi à la boulangerie -

Lycée Aristide Briand - Employé administratif (Administratif) - Evreux aide documentaliste aide secrétaire

ATLAS - Stagiaire (Autre) - Evreux EDITION ATLAS / ET ATLAS FOR MEN / Service sondage sur les les fiches de recettes. appels constant / Ecoute téléphonique aux service clients et triage de lettres des clients anglais/ petit détour aux service marketing pour savoir comment s ''organise ce domaine/ + au service commande /

FORUM ESPACE CULTURE - Stagiaire (Autre) - Evreux reclassement de tous les rayons librairies, services clientelles aussi en papeterie,travail en reserve, et rangement divers, service photocopies pourla direction,

COLLEGE PAUL BERT - Employé administratif (Administratif) - Evreux accueil, aide aux secrétariat-intendance, à la documentation, aux clubs du midi ( théatre et journal ) et accompagnements sorties scolaires. ( un emploi jeune version courte ! )

CIO ALENCON - Employé administratif (Administratif) - Alencon contrat de 2 mois- codification et classement des nouveaux documents onisep, et accueil occasionnel en salle de documentation, courrier, mise à jour du tableau des concours et formations...

ISF - Stagiaire en langue vivante (Autre) - Alencon J'ai pris quelques cours de remise à niveau en anglais, avec une assistante et une formatrice- Puis tests pour évaluer mon niveau linguistique 1- Petite évolution -

Clinique Vétérinaire Combes - Stagiaire (Autre) - Alencon stage d'auxiliaire : assistance consultations ... : nettoyage tables, tenir animaux, accueil et aide à la vente, mise en rayon du kiosque croquettes gratuites- aide au rangement pharmacie - tout ceux-ci en l'occurence avec le coaching de la stagiaire vétérinaire et de l'équipe totale !!!

Aristochiens - Stagiaire (Autre) - Alencon Assistant toiletteur - Bains et Brushing divers - Entretien - Et Secrétariat - Service Clients -

Ecole Primaire Jules Verne - Adjoint d'éducation ( en Z.E.P. ) (Autre) - Alencon Encadrement d'élèves de Cp et Ce1 : donner le goûter, surveiller durant pauses jeux, et aide aux devoirs du soir, à la lecture et jeux éducatifs.

Eveil - Secrétaire (Administratif) - Alencon Frappes de courriers pour les animations de l'association du centre psychiatrique.

Ecole Primaire La Fontaine - Adjoint d'éducation ( en Z.E.P. ) (Autre) - Alencon Encadrement d'élèves de Cp et Ce1 : donner le goûter, surveiller durant pauses jeux, et aide aux devoirs du soir, à la lecture et jeux éducatifs.

Maison De Retraite Le Bois La Rose - Animateur stagiaire (Autre) - Saint andre de l'eure Elaboration & préparation de jeux de mots ( mots-coupés) jeux de chiffres ( Triominos ) Loto/ co-animation du Motus & jeux de synonymes/contraires- Décoration Bretonne- Rencontre d'intervenants : musiciens. Servir goûter / Donner entrées aux gens manquant d'autonomie. Véhiculer fauteuils / Discussion avec les résidents sur parcours de vie - Transférer meubles de chambres- Distribution courriers-

Maison De Retraite St Michel Evreux - Animateur Stagiaire (Autre) - Evreux (de octobre à novembre) observation et aide aux accompagnements des personnes agées pour aller aux animation, participation à la cuisine thérapeutique- Visites dans les chambres, discussion avec les retraités. Aide à la distribution du journal ...

Maison De Retraite Azémia - Animateur Stagiaire (Autre) - Evreux Distribution du courrier en chambres- Aide au choix des menus pour résidents. Aide à l'animation( question pr 1 champion, tricot, journée à thème, rangement tables, & aide aux service midi, & goûter. Aide aux courses, promenade avec résidents. Aide aux déplacements. Aide aux repas. Discussion avec résidents. Aller chercher en chambres objets ou gilets.. des résidents qud oublis. Détour Friperie..

Kyriad Evreux - RECEPTIONNISTE POLYVALENT (Autre) - Evreux POSTE DE WEEKEND. 9h/21h- Accueil clientèle ( caisse saisie reservation, reception des clients, des anglais le weekend cela m est arrivé bien souvent :! ) ramasser les plateaux repas, s occuper de la plonge, et du buffet à refournir, ménage, aller dans les chambres pour les demandes complementaires des clients (allez une couvertures en + par exemple:! ) Aide aux service ponctuellement, service bar

Ecole Saint Pierre Marie Cecile - SURVEIILANT / AGENT D ENTRETIEN ET TECHNIQUE (Autre) - Evreux Surveillance du midi à St Pierre ( ce2 cm1 cm2 ) ménage en primaire / maternelle et aide technique pour changer les ampoules, nettoyer la cour de feuilles et autres !!!!! petite aide à la garderie ( tous niveaux )

POINT SOLEIL - CONSEILLER UV (Commercial) - Evreux Formation à l 'école Esthetique Botticeli à Paris. Accueil, conseil, vente, caisse, menage...

Association Jeanne D' Arc - Aide Animateur (Autre) - Evreux accueil et aide animation et participation , et aide au devoirs

Grand Evreux Agglomération - Médiateur Social (Autre) - Evreux Médiation sociale, gestion sociale, domaine de l' environnement etde la rénovation urbaine et de la cohésion sociale, formations et insertion

RECTORAT DE ROUEN - Assistant d'Education et de Prévention (Autre) - Rouen 2015-2016 : Collège Politzer à Evreux 2016-2018 : En APS Prévention : Collège Politzer Collège Jean Jaurès à Evreux 2018-2019 : Collège Corneille au Neubourg Lycée Modeste Leroy à Evreux 2019-2021 : Lycée Modeste Leroy ( à 100 %)

Nouvel Hôpital De Navarre - Assistant de Service Social (Autre) - Evreux 3 Services psychiatriques

Ch Eure Seine - Assistant Social (Autre) - Vernon CH Eure Seine Evreux et Vernon Assistant Social aux EHPAD St Michel à Evreux et Ridou à Vernon. En poste sur le CEGGID en coordination