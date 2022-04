Sylviane LASSARRE

Le blanc mesnil

plus aucun souvenir des élèves ni des institutrices. Mais je me souviens que mes journées à l'école n'étaient pas complètes, car la Kiné à domicile me faisait aller chercher à n'importe quelle heure de l'après midi. J'étais heureuse quand j'avais la chance de rester jusqu'à 4 h où on nous offrait un "cacolak" froid à l'école. Ou j'étais à l'hôpital (1ere opération pâcques 62)