RETROUVEZ GRATUITEMENTLe rÃ©sultat de la prÃ©sidentielle Ã Ã‰cuisses dimanche 10 avril Ã partir de 20 heures.
Sylvie BERARD (CHARLEUX) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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Collège Anne Franck 71210- Montchanin 1992 - 1997
A propos
GÃ©nÃ©ral
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PrÃ©nom Nom :Sylvie BERARD (CHARLEUX)
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Vit Ã :
ECUISSES, France
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NÃ©e le :
25 mai 1980 (41 ans)
Ma vie aujourd'hui
Situation familiale :
mariÃ©(e)
Enfants :
4
Aucune information disponible
Mes goÃ»ts et passions
Voyages
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Sylvie BERARD (CHARLEUX) a reconnu Sylvie BERARD (CHARLEUX) sur la photo 5ème4
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Sylvie BERARD (CHARLEUX) a reconnu Sylvie BERARD (CHARLEUX) sur la photo 5eme1 94/95
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Sylvie BERARD (CHARLEUX) a reconnu Sylvie BERARD (CHARLEUX) sur la photo 4eme2 95/96
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Sylvie BERARD (CHARLEUX) a reconnu Sylvie BERARD (CHARLEUX) sur la photo 3°2 1996-1997
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Sylvie BERARD (CHARLEUX) a ajoutÃ© Collège Anne Franck 71210 Ã son parcours scolaire