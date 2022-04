Sylvie COLLOMBET

Magasin Prisunic - Vendeuse en charcuterie (Autre)

Paris

Ce travail devait servir à me payer mes vacances . Un jour une vendeuse m'a dit "tu verras quand tu auras 20 ans de métier"...Vu la paye,les conditions de travail et le flicage permanent , j'ai eu comme un déclic et l'année scolaire suivante fut nettement plus studieuse...