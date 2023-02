Hewlett Packard - Administrateur Contrat Micro-informatique France (Juridique) - LES ULIS Assurer dans les délais impartis, la traduction, l’exactitude du contenu, la validation, la signature et le suivi de 60 contrats de vente annuels de 5000 produits aux grossistes et distributeurs de micro-informatique en France

BECHTEL - Coordinatrice Cahier des Charges (London) (Commercial) - Londres assemblage de cahiers des charges (4 par an, 60 kilos chacun) en réponse aux appels d’offre des compagnies pétrolières pour la construction de raffinerie de pétrole on shore en Afrique et en Inde

CITROEN UK LTD - HR Executive for European Staff (London) (Ressources humaines) - Slough Parcours d’intégration Europe-Angleterre + Livret d'Accueil personnalisé et interculturel (idée reprise pour l’ensemble des salariés UK) + entretiens d'évaluation + relations écoles + Réduction de 60% du nombre d’accidents de la route par la formation + Certification ISO obtenue pour la standardisation et l’optimisation de tous les contrats de la filiale UK

DIAGEO - Chargée d'Equipe Technique (London) (Commercial) - Londres relais communication et documentation entre le Directeur et les ingénieurs (10 salariés et 10 consultants) se déplaçant entre les brasseries Guinness d'Afrique (1er marché mondial) pour le maintien de la production à rendement permanent de 100 %

Business Objects - Chargée RH (Ressources humaines) - LEVALLOIS PERRET Correspondant RH France pour le projet mondial : évaluation 360° / nouvelle culture d’entreprise + Mise en place du Livret d’Accueil Européen + Volontaire du Groupe-test des utilisateurs (budget, déplacements, SOX) pour la mise en place de PeopleSoft

CISAC - Chargée Formation Internationale (Ressources humaines) - Neuilly sur seine Statistiques d’après les sessions de formations réalisées entre 2004 et 2007 + Ingénierie de modules de formation pour 220 Sociétés d’auteurs adhérentes dans 110 pays en 3 langues + Guide du Formateur + Développement et mise en place de critères de performance + Conception et lancement du site Intranet Formation + Réalisation d’un séminaire de « Formation des 50 formateurs »

France Télécom - Chef de projet Mobilité & Election (Ressources humaines) - CHATILLON Reporting des mobilités & recrutements au Comité de Direction, optimisation de 30 procédures RH, communication interne, conseils et support aux opérationnels (gestion de carrière, formation, bien être au travail) - Application de 150 pages d’Accords pour la mise en place de 4 élections (CE, DP, CAP, CCP) sur 2 tours pour 880 votants