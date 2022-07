Concession Automobiles - Responsable Qualité et Marketing (Marketing)

Saint chamond

Je suis rentrée comme aide-comptable mais l'automobile est un monde très macho. Heureusement qu'à l'époque, j'avais un PDG qui m'a proposé de m'occuper de tout ce qui avait un rapport avec le marketing, la qualité des services et l'accueil du public. Malheureusement je n'ai pas supporté la pression et ai fait un burn-out au bout de 35 ans de bons et loyaux services.