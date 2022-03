Sylvie ROYE

Thionville

Bonjour à tous , mon beau-père Michel Roye recherche des personnes ayant été au 25e Régiment d'Artillerie à Thionville de 1962 à 1963, en particulier un monsieur Reiniger qui était de l'est de la France .Mon beau-père était au bureau du vaguemestre et connaissait Serge Gouyou. Si vous vous souvenez de ces personnes , merci d'avance . Pour pouvoir mettre le message , j'ai mis la date la plus ancien