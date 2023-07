Syndie BERGER

Poussée par ma soeur pour prendre des cours de théâtre ("si t'y vas j'y vais!"), grâce à Eric RENAULT, président de la troupe de Théâtre Star'Magny, j'ai fait mes premiers pas sur scène aussi bien en chant qu'au théâtre .. Et un grand merci aussi à Antonio LABATI notre prof qui nous a fait faire des choses extra et complètement folles !!! Ca me manque beaucoup !!!

Magny le hongre

Je me suis découvert une seconde passion avec la danse Country le lendemain de mes 18 ans (cadeau d'anniversaire de mes parents) grâce à une association sympa et surtout une prof qui compte beaucoup pour moi et qui a su me transmettre son goût pour la danse et appris le respect des autres, merci à toi Valérie Morel !!