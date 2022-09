Tanguy BROUTE

Les établières - Formateur (Autre)

Les herbiers

Formateur de français, et d'Histoire Géographie pour des CAP Prothésiste dentaire et Bijoutier, D'histoire Géo et éducation socioculturelle pour des BAC PRO CGEA et Secrétariat- Communication pour des Assistantes Vétérinaires et pour la rentrée 2009 encore plein de nouveautés