Paris

Conception, animation d'ateliers créatifs à Paris, au soleil et au vert (Bretagne, Arles, Montpellier) Directrice artistique DEBOUT LES MOTS ! Auteur de nombreux projets chansons, rock, pop, électro en français et en anglais : Bahasabé, Lola Baï, The Chase, Dikès Mon côté Punk, Fayo (Canada), Squaw (collectif No Bluff Sound), Ouvre boites avec Ignatus, Tu sens bon avec Cyril Douay (ex Acrobates)