Thierry BOYER

Pricewaterhousecoopers - Pwc - Auditeur financier (Autre) - PARIS audits annuels dans des opérations industrielles ou de services (B2B) appliquant les normes US

Ernst & Young Audit (Ey - Ernst & Young) - Supervisor audit (Autre) - PARIS organise et dirige des missions d'audit financier pour des filiales de groupes US et UK, et investigations lors d'acquisition de business par ces sociétés (évaluations, contrôles et due diligences).

Laboratoire Serono - Directeur administratif et financier (Finance) - Boulogne billancourt DAF des 2 sociétés en France : Laboratoire SERONO et SERONO diagnostics Groupe Suisse, pionnier des biotechnologies : il produit Interféron, hormone de croissance et la gamme complète des hormones de fécondité par génie génétique. Partenariat avec l'équipe du professeur Friedman à l'hôpital Antoine Beckler de Clamart

ECS MAINTENANCE - Directeur administratif et financier (Finance) - Noisy le grand ECS Maintenance est filiale de ECS (groupe Société Générale) Nous construisons un réseau de filiales et d'agences techniques en France, UK, Italie Allemagne et Belgique. Pôle d'approvisionnements à New-York

ALLIUM - Directeur financier (Autre) - Nanterre Directeur financier de la division de services techniques (ALLIUM Services SA, filiale de ALLIUM SA appartenant à ECS)

Tibbett & Britten - Directeur administratif et financier (Finance) - Vitry sur seine TIBBETT est la référence des réseaux de logistique d'entrepôts spécialisée sur les flux d'eau minérale entre les usines de production et les zones de consommation (2nd volume tonnes x km ferroviaire). En 1997 nous doublons les ventes.

GIDI PRODUCTION - DAF de la holding GIDI prod et Citec environnement (Finance) - Crissey la holding GIDI, les sociétés GIDI production et CITEC environnement sont fiiliales du groupe allemand OTTO industries (50 % du marché français des containers de collecte des déchets (poubelles à roulettes)). Directeur du comité de pilotage du projet SAP, ERP mis en place en 2 ans.

Fifex - Directeur administratif et financier (Finance) - Paris Financier interne d'une start up (place de marché viande découpée) financée par le groupe CDC. Burn out ultra rapide (moins d'un an) puis rachat par start-up similaire allemande

CAMBRIDGE TECHNOLOGY PARTNERS - Directeur administratif et financier (Finance) - Paris Cambridge TP, réseau mondial de 3000 consultants Internet est cotée au Nasdaq Directeur financier Europe du Sud (Paris Genève et Milan) jusqu'à la fusion absorbtion avec Novell, référence mondiale des réseaux PC et Unix