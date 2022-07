du CP au CM2 sous la directrice de Mme Moreau ou de mon maître Mr Guauthier Gerard. (Avec lui, je suis partie en classe de neige à laguiole dans l'Aveyron , etc ...)

Paris

Collégien durant trois ans dans cet établissement. j'y ai fait deux 6em et une 5em. Les noms qu'ils me reste sont Mme Bunelle, Mme Birkan, Mme Dao, etc