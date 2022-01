Thierry GAUDEL

Bonne experience professionnel et moins bonne avec l'employeur de l'epoque

divers sentiments envers ce lieu et les personnes qui y étaient et des desillusions mais c'est la vie

Les3brasseurs - Directeur adjoint

Augny

c'est un super concept basé sur la bière qui est fabriquée sur place. un travail tres enrichissant ou j'apprends encore et oui meme à 50 ans on continu d'apprendre. gros challenge pour cette unite qui dure depuis 3 ans et est en passe d'etre reussi. beaucoup de belles rencontres humaines