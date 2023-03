Thierry HELLEUX

Bourg la reine

Que de souvenirs entre les murs de briques de L'institution Vallet. L'excellence de on enseignement m'a permis d'intégrer le Collège Stanislas sur simple dossier puis l'IEP PARIS après un bref passage par la Prepa Science Po de Saint Michel de Picpus. Les années d'enfance sont les plus importantes. je dois à Vallet, entre autres, qu'elles aient également été les plus belles.