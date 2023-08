Thierry IRANZO

cadet et junior

Capbreton

un zzoooolliiiiii bobo au genoux ligaments croisés en aout la bas que de bons souvenir ! si vous avez des news sur jover christelle ( ex nimes D1 hand ) et moncassin caroline (hand rabastens 65 ) faite signe merci au passage un coucou a tous ceux j'ai la chance de connaitre pro et amateur