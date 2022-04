Venette

j'ai fait ma maternelle (77/78/79) , merci d'avoir mis les photos , je ne me souvenais plus si j'avais fait ma première année. et mon CP (79/80) , CE1 (80/81) et le debut de mon CE2 (81/)ou je suis parti très vite et j'ai pas pu dire au revoir a Pascal, Natacha , Anthony....