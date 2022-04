Thierry LEGUILLON

Pontvallain

On animait deux tranches horaires dans les années 1983. le mardi de 20h00 a 22h00 flash-back son générique étais (flash-back d’Imagination) et le samedi 19h00 a 23h00 disques a la demande, son générique (eye in the sky de the Alan Parsons Project) Avec mais amis aux micros, Laurent et Laurent et Philipe, gille au téléphone et moi a la technique.