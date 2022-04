Thierry LEONARDI

4 belles années sous la direction de Mr et Mme Grisot les instituteurs de CM1 et CM2

Lyon

Au College durant 2 ans , j'y réussi le BEp et CAP d'électrotechnique;je suis admis en 1ère d'adaptation pour y passer le BAC , mais je "Coule" vite et au bout de 3 mois ,la SNCF m'ouvre ses portes et je quitte ainsi le milieu scolaire pour entrer dans la vie professionnelle