Thierry LESCOAT

ECOLE NOTRE DAME DES CIEUX - Huelgoat là, je ne suis plus sur de rien, trop petit

Ecole Saint Roch (Toulon) - Toulon Nous habitions à la caserne de la gendarmerie maritime, les cirques étaient grandioses, on passait dans une galerie marchande pour accéder à l'école et je traversais les passages piétons comme un grand. C'est cette année là ou on m'a enlevé les petites roues.

Ecole Jean Jaures (Queven) - Queven A la cantine, un riz au lait absolument immonde, un imbécile m'a poussé contre un arbre et je me suis foulé les deux poignets, cette Mme Trépaut, l'instit a dit que j'avais du faire l'imbécile, quelle xxxx!!!! paix à son âme, j'espère. Nous vivions dans les cabanes de la gendarmerie maritime et on allait à l'école par le chemin qu'on appelle le chemin de l'école buissonnière.

Ecole Jules Ferry (Huelgoat) - Huelgoat Les calots, le pantalon par la fenêtre avec M Le Normand et le remplissage des sacs de confétis pendant les pauses dans le couloir car pas bon. Les pièces de 50 ctms étaient jaunes, on pouvait tirer des billes sur 20m pour en gagner 20, on éclatait les billes en ciment peint pour extraire les petites billes ciment du centre. On marchait pas mal pour grimper là-haut, la rue des cieux ouah

Ecole Jean Mace (Hennebont) - Hennebont Mai 68, la cantine qui fonctionnait et cette dame de cantine avec sa baguette de noisetier, ça filait droit. Les bagarres avec les deux épaules au sol et sinon toujours celui qui devait prendre ou ne pas se faire prendre. Foot après la cantine et les filles de l'autre côté du grillage, on ne les regardait pas ou tout juste, Mr Comment déja ,l'instit, sympa.

Ecole Pierre Et Marie Curie (Hennebont) - Hennebont Me Le Breton 7ème faible Nous avions joué l'Avare