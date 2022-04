Thierry MARQUET

21ème Régiment D'infanterie De Marine - Chef de groupe combat motorisé (Autre)

Frejus

GV .CHEF équipe .et chef de groupe 00 à la 2 cie et 4cie du 21 rima pour finir en 1996 comme chef d'équipe à la cellule nbc Nti/1 régimentaire (CCL) 2001 2003 adjoint au chef du service general et président des EVAT du 6 Bima Gabon. 2003 2004 NBC NTI /1 2005 Reconversion ( 11 mois)