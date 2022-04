Thierry MIEL

Metz

Après avoir effectué mes deux mois de classe à ORANGE, j'ai été intégré à METZ, ma fonction à été le chauffeur du colonel chef de corps et son secrétaire (la planque) après j'ai passé le peleton d'élève gradé, je suis sorti brigadier, puis brigadier chef, fait 2 manoeuvres à CANJERS et BITCHE, que de bons souvenirs avec mes camarades, la ville de Metz est superbe et ses boîtes de nuit d'enfer.