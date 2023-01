Thierry PEREZ

Les 3 Délices Ou La Briocherie Depuis Mai 2008 - Patissier (Autre)

Marseille

2000-2008 MAI 2008 changement de patron et de nom dans l'entreprise 2 MAI 2008 les "3 délices" devient la briocherie et MR George Sénéquier et toutes sa familles cède le magasin à MR Bernard Teboul et sont associé Sébastien.