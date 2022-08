Thierry ROUX

ENAPS - Retraité (Autre)

Paray vieille poste

J'ai nagé à l'ENAPS de 1971 à 1979 entrainé par Jean LOUIS de nombreux kilomètres parcourus dans les piscines des FFF et celle de Paray/Athis et d'autres de l'Essonne , bref de beaux souvenirs au sein de ce club , et le partage des défaites et des victoires avec d'autres nageurs ,et nageuses, que je salut si ils me lisent.