Thomas HERMIER

Ceilhes et rocozels

J'étais le jeunot de la bande, mais je ne me souviens plus des noms à part Zébulon qui habitait à Ceilhes même. Anécdote : Le déplacement de la 2cv en pleine nuit (Celle du Pharmacien). Coursés par une voiture avec un gyrophare... On ne s'est même pas fait gauler ! ;-)