Thomas MARIE

Montargis

viré parce que je mettais trop de temps à nettoyer la hotte ;(et j'ai plus revu Mélanie... trop belle, snif, avec son pti diamant sur la canine) (mais c pas passke jregardais Mélanie que jmettais trop de temps à nettoyer la hotte hein, pour ceux qui savent pas, quand tu nettoies une hotte tu peux pas trop regarder les caissières... fin bref, j'aurais dû aller + lui parler au lieu dtrimer pour rien