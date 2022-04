Thomas MERCIER

FUN RADIO EVREUX COMMUNICATION - Autre (Autre) - Evreux réa / chroniqueur ...

PHOTO SERVICE - Evreux

EVASION FM - Autre (Autre) - Fontainebleau Animateur

FUN TV - Réalisateur (Technique) - Neuilly sur seine Assistant-diffusion et chroniqueur sur Fun TV (Voix off de Sortie Fun en collaboration avec Franck Edard) (thématique M6).

FUN RADIO FONTAINEBLEAU - Chargé de communication (Communication) - Fontainebleau - Mission de réouverture de la station Analyse de l’existant et du paysage médiatique Conception et mise en place de rubriques Mise en œuvre du plan de communication - Développement promotionnel et commercial Gestion de partenariats et de l’espace publicitaire Création d'événementiels

Europe 2 - Chargé de communication (Communication) - Rouen Mise en place du plan de communication Création d’événementiels et gestion de partenariats Echanges presse et opérations spéciales avec Lagardère Active (cross-média)

MAIRIE DE MELUN - Collaborateur de Cabinet et Chargé de Communicatio (Communication) - Melun - Communication et événementiel Conception et mise en place du plan de communication Création et mise en place d’événementiels Création de partenariats - Relations publiques Relation presse Rédaction des communiqués et des dossiers de presse Relations avec les élus et gestion des visites ministérielles et présidentielle en collaboration avec le directeur de cabinet

Rfm Bordeaux - Chargé de communication (Communication) - Bordeaux Mise en place de partenariats avec les acteurs locaux Déclinaison en région de la stratégie du groupe Lagardère Active

Mairie De Montereau-fault-yonne - Directeur du service commerce (Autre) - Montereau fault yonne Redynamisation des commerces en centre-ville, renouvellement de la DSP des marchés, mise en place de stratégies promotionnelles, communication, mise en place d'animation commerciale, relation entre l'association des commerçants, les acteurs locaux, et la mairie. Auprès d'Yves Jégo Député-Maire.