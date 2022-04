Tilmann SEUBERT

Chef de projet du premier calculateur habitacle de Siemens et d'un constructeur automobile. Mise-en-place d'une méthodologie d'optimisation de l'architecture électrique et électronique des véhicules.

Hella Kgaa Hueck & Co. - Directeur Développements Avancés (Technique)

Lippstadt

Développements Avancés, gestion de l'Innovation. Développement des technologies d'assemblage, d'interconnexion, de fabrication et de test de calculateurs électroniques et de produits mécatroniques. Introduction et qualification de nouveaux composants électroniques et mécaniques. Compatibilité électro-magnétique. Méthodes, processus et outils de développement, modélisation et simulation de systèmes