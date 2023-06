Tomasz MAKOWSKI

Traducteur-interprete dans l'equipe de PZL-Mielec - programme de fabrication des avions TB-9 Tampico, TB-10 Tobago et TB-20 Trinidad par PZL-Mielec. [SUR LA TERRITOIRE DE SOCATA]

Traducteur-interprete dans l'equipe de PZL-Mielec - programme de fabrication des avions TB-9 Tampico, TB-10 Tobago et TB-20 Trinidad par PZL-Mielec [sejour a SOCATA: septembre-decembre 1990]

Departement de certification des avions et des entreprises du secteur aerospatial, participation dans les equipes de certification, validation des TC des aeronefs, certification de l'avion AT-3 aussi que les planeurs B1-PW-5 et PW-6 en role de Certification Team Leader

Aeroclub De Pologne - Directeur technique (Technique)

Warszawa

Gestion technique des aeronefs (env. 400 avions + env. 800 planeurs) et l'autre materiel technique de l'Aeroclub de Pologne et les aeroclubs regionales. Participation en organisation des WGC'2003 {Leszno] et XXVII Congres de l'OSTIV [Leszno]. Consultations pendant la creation de Loi de l'Aviation en Parlament (2002)