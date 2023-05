Centre De Formation - Aide de la secretaire (1er poste) (Administratif)

Besancon

c'était le centre de formation de BEURE (DOUBS) J'étais allée à un RDV ANPE, et le directeur m'avait repéré, et pour me donner une chance, m'avait proposé de prendre ce premier poste, en même temps que de repasser deux épreuves de mon bac (DROIT et je sais plus l'autre matière), je bossais la journée, et j'allais aux cours du soir (fin d'après midi) pris en charge par le centre.......