Vanessa DHUY

Joué Club - Vendeuse (Autre)

Perigueux

vendeuse dans les jouets ce n'était pas si mal mais pas mon tuc, je pense que le patron l'avait remarqué il a préféré me dire au revoir en me disant "ma petite vanessa on ne peut pas vous garder avec la conjoncture actuelle... cette phrase me fait bien rire il a embaûché un mec!