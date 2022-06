Quimper

adhérente centre de loisirs. supers souvenirs de jeunesse passé à la mpt. une sacrée bande.(la p'tite mairie, le bus. on en a fait des activités et surtout on en a fait des conneries!!!) merci a tous les animateurs de l'époque...armelle, christine, dom, fabienne, pierre-yves et tous les autres...