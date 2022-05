Véronique DEVAUX

Ifac 38 - Formatrice BAFA (Autre)

Grenoble

Vacations pendant les vacances scolaires pour former des jeunes et des moins jeunes au BAFA : des expériences super enrichissantes, de belles rencontres et des moments difficiles à vivre... (imaginez les internats avec des jeunes de 17-20 ans !!! et bosser de 8h à 3h du mat' en assurant pendant 10 jours...). Mais en général, bons souvenirs !