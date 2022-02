Peu de souvenirs de cette période si ce n'est un grand platane sur les racines duquel je prenais mon goûter chaque jour. Je me rappelle aussi de la gentillesse de Mme Becker, institutrice de CP et de ma meilleure amie Evelyne.

Pas franchement la meilleure période de ma scolarité. Quelques soucis d'intégration.... J'en profitais pour mettre mon énergie dans le travail et j'étais bonne élève.

Cocheren

Elève plutôt timide au départ, j'ai tout de même su me faire quelques amis fidèles et me dévergonder quelque peu. Mes résultats scolaires ont d'ailleurs commencé à baisser à cette époque.