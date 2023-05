Dirigeante au club , ensuite tresoriere adjointe puis tresoriere , tres investie dans le club , j'aimais bcp ça !!! j'avoue que ça me manque un peu !!! On etai une super equipe et ça tournai bien , super ambiance !!!

Je me suis mise au sport , depuis quelque temps je relache un peu ! pas bien de ma part ! y a pas va falloir se remetre a courir et retourner a la salle !!!

Maisnil les ruitz

Je suis m'bibiche au foot quand je peux , vais voir Jerome parfois le Dimanche a-m et Bilou joue dimanche matin en veterans et arbitre officiel depuis peu de temps pour le dimanche a-m !!! Donc foot foot foot pour eux !!!